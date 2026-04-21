Первый транш кредита от ЕС: стали известны сроки получения средств

Украина уже вскоре получит первый денежный транш по займу Евросоюза. Средства поступят уже в конце мая - начале июня.

Когда Украина сможет получить первый транш кредита от ЕС?

Об этом сообщил Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис во время общения с журналистами.

Он рассказал, что вопрос со стороны Европейского Союза уже окончательно согласован, кроме поправки к Многолетнему бюджету, который блокировала Венгрия. Но уже в среду, 22 апреля, согласно словам Домбровскиса, он может быть разблокирован.

Валдис Домбровскис Еврокомиссар по экономике и производительности Сейчас мы работаем над условиями реформ для этого финансирования и меморандумом о взаимопонимании, что лежит в основе нашей программы макрофинансовой помощи. Мы работаем над кредитным соглашением, другими документами, но в определенном смысле все это должно быть окончательно согласовано в надлежащее время. Поэтому мы должны иметь возможность распределить средства, как и планировалось, в конце мая, в начале июня.

Еврокомиссар объяснил, что речь идет об обоих платежах. Таким образом, 28 миллиардов евро будет выделено на военную поддержку, а 17 – на общую бюджетную поддержку.

Важно! Украина имеет достаточно денег на закрытие финансовых потребностей до конца мая текущего года.

Средства из кредита Евросоюза для Украины могут начать поступать уже в мае. Такое предположение в частности сделал младший министр иностранных дел Латвии Артьомс Уршульскис, о чем пишет The Guardian.

Согласно информации медиа, в Европейской комиссии отметили, что со своей стороны делают "все возможное, чтобы завершить" переговоры "как можно быстрее" и подготовиться к возможному политическому решению о выделении средств Украине.

