44,5 миллиарда гривен за январь: ПФУ выделил средства на социальные выплаты
18 января 2024, 14:40Читати новину українською
Источник:ПФУ
По состоянию на 17 января ПФУ уже успел выделить деньги на часть социальных выплат. В частности, 44,54 миллиарда гривен ушло на пенсии, больничные и другие расходы.
Сколько ПФУ выделило денег в январе
В январе 2024 года ПФУ уже успело профинансировать пенсии на сумму 38 миллиардов гривен, из которых 7,9 миллиарда выплатили через "Укрпочту", а еще 30,1 миллиарда - через банки.
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Деньги выделили и на другие социальные выплаты:
- субсидии и льготы – 4 681,4 миллиона гривен;
- страховые выплаты – 1 864 миллиона гривен;
- больничные – 781,2 миллиона гривен.
Где самые высокие пенсии в Украине
Самая высокая средняя пенсия наблюдается в таких городах и областях Украины:
- Киев – 7 249 гривен;
- Ровенская область – 6 790 гривен;
- Донецкая область – 6 662 гривен;
- Луганская область – 6 334 гривен;
- Житомирская область – 5924 гривен.
Наименьшие пенсии в таких областях:
- Тернопольская – 4070 гривен;
- Черновицкая – 4 256 гривен;
- Закарпатская – 4262 гривен.