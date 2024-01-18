44,5 миллиарда гривен за январь: ПФУ выделил средства на социальные выплаты

18 января 2024, 14:40
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ПФУ

По состоянию на 17 января ПФУ уже успел выделить деньги на часть социальных выплат. В частности, 44,54 миллиарда гривен ушло на пенсии, больничные и другие расходы.

Сколько ПФУ выделило денег в январе

В январе 2024 года ПФУ уже успело профинансировать пенсии на сумму 38 миллиардов гривен, из которых 7,9 миллиарда выплатили через "Укрпочту", а еще 30,1 миллиарда - через банки.

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Деньги выделили и на другие социальные выплаты:

  • субсидии и льготы – 4 681,4 миллиона гривен;
  • страховые выплаты – 1 864 миллиона гривен;
  • больничные – 781,2 миллиона гривен.
Напомним! Около 80% украинских пенсионеров получают пенсию по банкам.

Где самые высокие пенсии в Украине

Самая высокая средняя пенсия наблюдается в таких городах и областях Украины:

  • Киев – 7 249 гривен;
  • Ровенская область – 6 790 гривен;
  • Донецкая область – 6 662 гривен;
  • Луганская область – 6 334 гривен;
  • Житомирская область – 5924 гривен.

Наименьшие пенсии в таких областях:

  • Тернопольская – 4070 гривен;
  • Черновицкая – 4 256 гривен;
  • Закарпатская – 4262 гривен.

 

Автор: Тетяна Стельмах