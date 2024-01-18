44,5 миллиарда гривен за январь: ПФУ выделил средства на социальные выплаты

По состоянию на 17 января ПФУ уже успел выделить деньги на часть социальных выплат. В частности, 44,54 миллиарда гривен ушло на пенсии, больничные и другие расходы.

Сколько ПФУ выделило денег в январе

В январе 2024 года ПФУ уже успело профинансировать пенсии на сумму 38 миллиардов гривен, из которых 7,9 миллиарда выплатили через "Укрпочту", а еще 30,1 миллиарда - через банки.

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Деньги выделили и на другие социальные выплаты:

субсидии и льготы – 4 681,4 миллиона гривен;

страховые выплаты – 1 864 миллиона гривен;

больничные – 781,2 миллиона гривен.

Где самые высокие пенсии в Украине

Около 80% украинских пенсионеров получают пенсию по банкам.

Самая высокая средняя пенсия наблюдается в таких городах и областях Украины:

Киев – 7 249 гривен;

Ровенская область – 6 790 гривен;

Донецкая область – 6 662 гривен;

Луганская область – 6 334 гривен;

Житомирская область – 5924 гривен.

Наименьшие пенсии в таких областях: