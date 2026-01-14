Украинцы получили письма от "Минэнерго": почему получателей призывают оплатить счета

В Украине зафиксировали новую фишинговую рассылку. Письма присылают якобы от имени Министерства энергетики Украины.

О чем рассказали в Минэнерго относительно новой "рассылки"?

Письма содержат призывы к оплате и вложенные файлы или ссылки для их загрузки, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет таких рассылок,

– говорится в сообщении.

В частности вложенные файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение. А их открытие создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.

Украинцев призвали не открывать вложения этих писем, а также не переходить по ссылкам и не осуществлять никаких оплат по данным, указанных в сообщениях.

Обратите внимание! Министерство энергетики призвало доверять только официальным каналам коммуникации.

Напомним, что о фейковой информации также сообщили в Нафтогазе. Дело в том, что в сети стали сваливаться так называемые графики отключения газа.

Их в частности распространяли в мессенджере Telegram. А графики касались именно Хмельницкой области.

Официально сообщаем: никаких ограничений – ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины – нет и не планируется,

– отметили в тексте.

Газоснабжение для всех потребителей в Украине по состоянию на сейчас осуществляется в полном объеме. И это постоянные атаки россиян на газовую инфраструктуру.

Обратите внимание! Подобные фейки являются целенаправленной дискредитационной кампанией.

Какие еще фейки угрожали украинцам в последнее время?