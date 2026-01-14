Украинцы получили письма от "Минэнерго": почему получателей призывают оплатить счета
- В Украине зафиксировали фишинговую рассылку, которая якобы направляется от имени Министерства энергетики Украины с призывами к оплате.
- Минэнерго предупреждает, что такие письма могут содержать вредоносное программное обеспечение, и призывает не открывать вложения и не переходить по ссылкам.
В Украине зафиксировали новую фишинговую рассылку. Письма присылают якобы от имени Министерства энергетики Украины.
О чем рассказали в Минэнерго относительно новой "рассылки"?
Письма содержат призывы к оплате и вложенные файлы или ссылки для их загрузки, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.
Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет таких рассылок,
– говорится в сообщении.
В частности вложенные файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение. А их открытие создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.
Украинцев призвали не открывать вложения этих писем, а также не переходить по ссылкам и не осуществлять никаких оплат по данным, указанных в сообщениях.
Обратите внимание! Министерство энергетики призвало доверять только официальным каналам коммуникации.
Напомним, что о фейковой информации также сообщили в Нафтогазе. Дело в том, что в сети стали сваливаться так называемые графики отключения газа.
Их в частности распространяли в мессенджере Telegram. А графики касались именно Хмельницкой области.
Официально сообщаем: никаких ограничений – ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины – нет и не планируется,
– отметили в тексте.
Газоснабжение для всех потребителей в Украине по состоянию на сейчас осуществляется в полном объеме. И это постоянные атаки россиян на газовую инфраструктуру.
Обратите внимание! Подобные фейки являются целенаправленной дискредитационной кампанией.
Какие еще фейки угрожали украинцам в последнее время?
- Недавно письма также направлялись пенсионерам. Злоумышленники рассылали в мессенджерах фейковые сообщения с требованием якобы подтвердить возраст для "сохранения пенсионных выплат".
- Эти данные можно использованы для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и кражи средств.
- Но любые изменения по социальным выплатам и льготам публикуются на официальных сайтах государственных органов, в частности Пенсионного фонда Украины.