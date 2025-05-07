Роберт Фицо отверг новый план Европейской комиссии по прекращению импорта российских энергоносителей. В то же время он признал, что изменения могут быть приняты квалифицированным большинством, что позволило бы обойти позицию Словакии.

Словакия раскритиковала план ЕС

Фицо заявил, что этого не должно не произойти, пишет 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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Я прошу Европейскую комиссию: семь раз отмерьте, один раз отрежьте,

– сказал Роберт Фицо и добавил, что дорожная карта Еврокомиссии в ее действующей форме неприемлема для словацкого правительства.

Премьер также отметил, что не знает, какими будут последствия расторжения словацкого соглашения с "Газпромом", которое действует до 2034 года. В частности словацкий политик сделал заявление, что признает стратегическую цель – уменьшение зависимости ЕС от других стран, но боится двух вещей:

роста цен на газ;

того, что последствия будут тяжелее для Евросоюза, чем для России.

Заметьте! По его словам, Словакия будет требовать учета своих специфических обстоятельств и уже дала соответствующие инструкции словацким дипломатам.

Венгрия также прокомментировала план

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал план Евросоюза и назвал это "чрезвычайно серьезной ошибкой".

По мнению Сийярто, "насильственное, искусственное и идеологически обоснованное исключение энергоносителей из России:

вызывает серьезные трудности для экономики многих европейских стран;

создает серьезные проблемы для некоторых европейских компаний с точки зрения международной конкурентоспособности;

создает серьезную угрозу роста цен на энергетическом рынке".

Петер Сийярто считает, что "Еврокомиссия хочет заставить страны, которые действуют разумно и внедряют разумную политику, такие как Венгрия, платить за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины".

Мы это отвергаем, мы не готовы платить цену бессмысленных и неизмеримых субсидий Украине. Мы не готовы платить цену сверхбыстрого вступления Украины в Европейский Союз,

– подчеркнул он.

Заметьте! Венгерский политик заявил, что решение Еврокомиссии серьезно нарушает суверенитет европейских стран, поскольку, согласно законодательству сообщества, каждое государство-член может самостоятельно решать, какие источники энергии использовать и где их покупать.