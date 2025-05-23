Орбан стремится предотвратить план ЕС по отказу от российских энергоносителей

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, высказался относительно энергетической ситуации. Свое мнение он огласил в пятничном радиоинтервью в эфире радио Kossuth.

Венгрия стремится остановить план ЕС по отказу от нефти и газа из России

Дело в том, что Венгрия хочет предотвратить реализацию плана ЕС о запрете импорта российских энергоносителей до 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Index.

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В политике цен на энергоносители хотят навредить россиянам, а через это помочь Украине, однако Венгрия придерживается противоположной позиции,

– сказал Орбан.

Он отметил, что правительство не позволит распространения этой политики на Венгрию. В частности представитель венгерского правительства добавил, что подобной позиции придерживается и словацкий премьер Роберт Фицо. Мол, им обоим важно, чтобы энергия была доступной для населения.

Не сумасшедшие сидят в премьерских креслах,

– заявил Виктор Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что план по Украине, который хочет реализовать Европейский Союз, заключается в том, чтобы запретить покупку газа и нефти из России. По его словам, строительство газопровода с южного направления было "выносливой и хитрой работой".

Орбан также сказал, что если Украине удастся добиться в ЕС запрета на импорт российского газа, Венгрия вынуждена будет ежегодно платить на 800 миллиардов форинтов больше за энергию.

В таком случае счета за электроэнергию удвоятся, а за отопление вырастут в четыре раза. Мы должны этому противостоять,

– сделал заявление Виктор Орбан.

Орбан также вспомнил, что раньше все выступали против газового соединения между Словакией и Венгрией. Однако теперь Словакия получает газ именно из Венгрии.

По его словам, также построен газопровод на юг, что было большой, скоординированной операцией. При этом ключевой точкой, по мнению Орбана, является Турция, поскольку энергия поступает и оттуда.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что ЕС планирует заключить соглашение с Украиной, согласно которому та должна содержать армию численностью около миллиона человек, даже в отсутствие войны. По словам Орбана, "за это будем платить мы, европейцы".

Он подчеркнул, что армии Европы "слабы". Однако теперь страны будут выплачивать жалование, несмотря на то что "Украина — это политически нестабильное государство".

Важно! По его мнению, это может перерасти в серьёзную угрозу безопасности. Поэтому Орбан заявил, что его страна не будет отправлять деньги венгров в Украину, а если её пустить в ЕС, то "она высосет все средства, как губка".