Кто может не платить за доставку газа

Согласно украинскому законодательству, определенные категории потребителей имеют право на освобождение от оплаты за доставку газа. Кто именно, читайте дальше.

Как не платить за доставку газа

Граждане, которые не используют газ, могут не платить за его доставку. Однако те, кто давно не пользуется газом, но остается подключенным к газовой сети, все еще обязаны оплачивать эти услуги.

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Чтобы избежать этой оплаты, нужно разорвать контракт и отключиться от сети. Если лицо не хочет расторгать соглашение из-за возможности будущего использования газа, оно может платить минимальную сумму до момента, пока не начнет снова пользоваться газом.

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, следует выполнить несколько ключевых шагов: