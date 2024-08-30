Как узнать размер будущей пенсии

В Пенсионном фонде отмечают, что есть несколько способов предварительного расчета пенсии. Один из самых удобных – использование онлайн-сервиса "Пенсионный калькулятор" на вебпортале ПФУ.

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Сервис "Пенсионный калькулятор" получил популярность, поскольку помогает будущим пенсионерам оценить размер своей пенсии по возрасту. Он также позволяет рассчитать имеющийся страховой стаж и определить возраст выхода на пенсию с учетом стажа.

Обратите внимание! Ранее этот сервис был доступен только в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Теперь доступ к "Пенсионному калькулятору" предоставляется также в сервисных центрах главных управлений Пенсионного фонда, где специалисты могут помочь рассчитать страховой стаж и ориентировочный размер пенсии по обращению граждан.

Как получить предварительный расчет пенсии

Кроме онлайн-сервиса, предварительный расчет пенсии можно сделать в Сервисном центре Пенсионного фонда. Специалист проверит ваше право на пенсию и вычислит ее ориентировочный размер на основе данных персонифицированного учета и электронной трудовой книжки.

Процесс расчета включает проверку трудовой деятельности и страхового стажа, используя действующую формулу для предварительного расчета.

Обратите внимание! Результатом будет сформирован протокол о назначении пенсии или отказе, а также расчет страхового стажа.