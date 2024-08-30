Як дізнатися розмір майбутньої пенсії

У Пенсійному фонді зазначають, що є кілька способів попереднього розрахунку пенсії. Один із найзручніших – використання онлайн-сервісу "Пенсійний калькулятор" на вебпорталі ПФУ.

Читайте також Укрзалізниця може ввести нові тарифи на деякі поїзди та вагони

Сервіс "Пенсійний калькулятор" здобув популярність, оскільки допомагає майбутнім пенсіонерам оцінити розмір своєї пенсії за віком. Він також дозволяє розрахувати наявний страховий стаж та визначити вік виходу на пенсію з урахуванням стажу.

Зауважте! Раніше цей сервіс був доступний лише в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тепер доступ до "Пенсійного калькулятора" надається також у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду, де фахівці можуть допомогти розрахувати страховий стаж і орієнтовний розмір пенсії за зверненням громадян.

Як отримати попередній розрахунок пенсії

Окрім онлайн-сервісу, попередній розрахунок пенсії можна зробити у Сервісному центрі Пенсійного фонду. Фахівець перевірить ваше право на пенсію та обчислить її орієнтовний розмір на основі даних персоніфікованого обліку та електронної трудової книжки.

Процес розрахунку включає перевірку трудової діяльності та страхового стажу, використовуючи чинну формулу для попереднього розрахунку.

Зауважте! Результатом буде сформований протокол про призначення пенсії або відмову, а також розрахунок страхового стажу.