Как не платить за доставку газа
Граждане, которые не используют газ, могут не платить за его доставку. Однако те, кто давно не пользуется газом, но остается подключенным к газовой сети, все еще обязаны оплачивать эти услуги.
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Чтобы избежать этой оплаты, нужно разорвать контракт и отключиться от сети. Если лицо не хочет расторгать соглашение из-за возможности будущего использования газа, оно может платить минимальную сумму до момента, пока не начнет снова пользоваться газом.
Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, следует выполнить несколько ключевых шагов:
- Получить акт об остановке поставки газа.
- Обратиться к оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с официальным запросом на расторжение договора.
- Если поставки газа продолжается, подать заявление к оператору ГРМ для формального расторжения соглашения. В случае отказа со стороны оператора ГРМ, можно обратиться с жалобой в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ).