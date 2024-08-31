Как не платить за доставку газа

Граждане, которые не используют газ, могут не платить за его доставку. Однако те, кто давно не пользуется газом, но остается подключенным к газовой сети, все еще обязаны оплачивать эти услуги.

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Чтобы избежать этой оплаты, нужно разорвать контракт и отключиться от сети. Если лицо не хочет расторгать соглашение из-за возможности будущего использования газа, оно может платить минимальную сумму до момента, пока не начнет снова пользоваться газом.

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа, следует выполнить несколько ключевых шагов: