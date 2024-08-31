Як не сплачувати за доставку газу

Громадяни, які не використовують газ, можуть не сплачувати за його доставку. Проте ті, хто давно не користується газом, але залишається підключеним до газової мережі, все ще зобов’язані оплачувати ці послуги.

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Щоб уникнути цієї оплати, потрібно розірвати контракт і відключитися від мережі. Якщо особа не хоче розривати угоду через можливість майбутнього використання газу, вона може сплачувати мінімальну суму до моменту, поки не почне знову користуватися газом.

Щоб розірвати угоду про доставку газу, слід виконати кілька ключових кроків: