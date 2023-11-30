"Нафтогаз" ввел новую услугу: что изменится для потребителей

Компания "Нафтогаз Украины" ввела новую услугу для потребителей. Теперь платить за пользование газом можно будет через терминалы "Ощадбанка".

Что изменится

Теперь потребителям необязательно ждать бумажный счет, чтобы рассчитаться за потребленный газ. Платежные документы будут доступны в терминалах самообслуживания "Ощадбанка".

Читайте также Изменения в декабре: чего ждать в последний месяц 2023 года

Таких терминалов в Украине сейчас более 2,5 тысячи. Счета можно распечатать после 10 числа и сразу оплатить.

Как воспользоваться сервисом

Для клиентов "Нафтогаза" услуга будет бесплатной.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести в поиск "Нафтогаз" и выбрать нужное действие. Далее – ввести свой лицевой счет и фамилию в соответствующих полях. После этого можно будет оплатить счет или напечатать сформированные документы:

счет за газ;

акт сверки расчетов;

справку об отсутствии задолженности.

Обратную связь по использованию услуги можно предоставить по телефонам контакт-центра "Нафтогаза":