Света почти не было, а платежка выросла: откуда потребленные киловатты

Вызванные российскими атаками обесточивания в Украине не всегда означают меньшее потребление электроэнергии. По ряду причин оно может оставаться на том же уровне или даже вырасти.

Почему потребление может быть высоким в условиях отключений света?

Рост потребления электроэнергии в условиях отключений возможен, когда после появления света мощная домашняя техника пытается наверстать выставленные параметры. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Уровень потребления зависит также от наличия в доме накопителей энергии, которые начинают заряжаться после появления света.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Можно получать большие платежки, если, например, дома установлен инвертор и аккумуляторы, которые заряжаются. То есть, когда появляется свет, кроме того, что вы пользуетесь обычными бытовыми приборами, дополнительно эти аккумуляторы еще идут на зарядку.

Эффект роста потребления может давать и пользование зарядной станцией. Как отмечает эксперт, мощная бытовая техника в промежутках между отключениями света работает на наверстывание заданных параметров, например температуры. Это сказывается на уровне потребления, ведь только свет появляется – начинается максимальное использование.

Сказать, что платежка удваивается от того, что было, нельзя. Расходы действительно есть, потому что холодильник, теплый пол, бойлер, когда дают свет, начинают нагонять заданную температуру. Соответственно, и потребление растет,

– заключает эксперт.

Как объясняли в ДТЭК, отключения света в Украине изменили стиль пользования электроэнергией: потребление сжимается в короткий период, когда свет появляется. Одновременно работают стиралки, бойлеры, электроплиты и т.д., что и приводит к тому, что количество использованных киловатт за месяц не слишком меняется.

Повлиять на размер платежки за электроэнергию может и передача показаний счетчика. Если не сделать этого вовремя, начисления выполняют по среднемесячному потреблению предыдущих периодов, а оно может отличаться от реального.

Как избежать пикового потребления?

Как сообщили в Минэнерго, сеть испытывает наибольшую нагрузку в первые 2 – 5 минут после возвращения света в дом. Обычно это происходит из-за одновременного включения приборов или чрезмерного освещения.

Обратите внимание! Во время запуска электроприборы потребляют в 2 – 3 раза больше электроэнергии. Поэтому в первые минуты после восстановления электроснабжения нагрузка может расти на 20 – 40%.

Энергетики советуют сначала включать только освещение, холодильник и зарядные устройства. Мощные приборы – через 30 минут после появления света и по очереди, а не все одновременно.

Сколько стоит электроэнергия для бытовых потребителей?