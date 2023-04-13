В апреле будут обновлены платежки за газ: каких изменений ожидать

Платежки с 1 апреля обновили. Теперь они будут содержать как стоимость самого газа, так и расходы по доставке. Такие изменения произошли впервые.

Изменения в платежках за газ

На официальной странице "Нефтегаза" сообщили, что все бумажные квитанции за потребление и распределение объединили в один файл. Также все в одной платежке получат клиенты Кропивницкого филиала "Газсети", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз".

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К тому же, уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций, что поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде.

– добавили в компании.

Изменятся ли тарифы на газ в мае

что для большинства украинцев действующий тариф на газ от "Нефтегаза" составляет(с НДС, без стоимости транспортировки).

В конце апреля истекает срок действия долгосрочных контрактов на поставку газа. И многих волнует то, не изменятся ли в таком случае тарифы на газ.

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Впрочем, с начала полномасштабного вторжения в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг. Поэтому с 1 мая не следует ожидать изменений.