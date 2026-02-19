Платежки пересчитают: Киевтеплоэнерго ответило, когда ждать новые суммы за отопление

В Киеве пересчитают плату за отопление в те периоды, когда тепла не было из-за повреждений, вызванных массированными российскими атаками. "Киевтеплоэнерго" уже начало подготовку к перерасчету.

Когда пересчитают платежки за тепло?

Об этом на предприятии рассказали изданию "Минфин".

Сейчас Киевтеплоэнерго уточняет всю информацию по теплоснабжению в январе по тем домам, которые находятся на обслуживании предприятия:

фактическое наличие отопления;

объемы подачи тепла;

нормативные теплоснабжения.

Когда специалисты получат и обработают все необходимые данные, тогда и начислят плату за отопление в январе 2026 года, учитывая фактическую подачу тепла потребителям.

В "Киевтеплоэнерго" обещают, что обновленные суммы киевляне смогут увидеть в платежках, которые поступят в феврале.

Перерасчет будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и с учетом реальных показателей поставки тепловой энергии в условиях энергетических ограничений,

– отметили на предприятии.

Что известно о перерасчете платы за услуги?

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить платежки за услуги украинцам, которые не их получали из-за вражеских обстрелов.

30 января правительство приняло соответствующее решение во исполнение поручения президента, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В решении отмечается, что потребители не должны оплачивать услуги, которые не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества. Оно касается:

отопления;

теплоснабжения;

вывоза мусора.

Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить эти суммы в платежках,

– отметила Свириденко.

Важно! В правительстве добавили, что контроль за перерасчетом платы за услуги должны осуществлять Министерство развития общин и территорий и Госпродпотребслужба. Самим потребителям дополнительных заявлений подавать не нужно.

Сколько домов в Киеве остались без тепла?