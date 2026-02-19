Когда пересчитают платежки за тепло?
Об этом на предприятии рассказали изданию "Минфин".
Смотрите также Счета изменились: сколько стоит доставка газа в 2026 году
Сейчас Киевтеплоэнерго уточняет всю информацию по теплоснабжению в январе по тем домам, которые находятся на обслуживании предприятия:
- фактическое наличие отопления;
- объемы подачи тепла;
- нормативные теплоснабжения.
Когда специалисты получат и обработают все необходимые данные, тогда и начислят плату за отопление в январе 2026 года, учитывая фактическую подачу тепла потребителям.
В "Киевтеплоэнерго" обещают, что обновленные суммы киевляне смогут увидеть в платежках, которые поступят в феврале.
Перерасчет будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и с учетом реальных показателей поставки тепловой энергии в условиях энергетических ограничений,
– отметили на предприятии.
Что известно о перерасчете платы за услуги?
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить платежки за услуги украинцам, которые не их получали из-за вражеских обстрелов.
30 января правительство приняло соответствующее решение во исполнение поручения президента, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В решении отмечается, что потребители не должны оплачивать услуги, которые не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества. Оно касается:
- отопления;
- теплоснабжения;
- вывоза мусора.
Поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно осуществить перерасчет за весь период непредоставления услуг и отразить эти суммы в платежках,
– отметила Свириденко.
Важно! В правительстве добавили, что контроль за перерасчетом платы за услуги должны осуществлять Министерство развития общин и территорий и Госпродпотребслужба. Самим потребителям дополнительных заявлений подавать не нужно.
Сколько домов в Киеве остались без тепла?
В результате вражеских атак в январе в ряде украинских городов, в частности в Киеве, возникли серьезные и длительные перебои с теплоснабжением и водой. Всего без отопления оставались жители примерно 6 тысяч многоэтажных домов в столице, причем часть из них дважды.
После обстрела 12 февраля без тепла в Киеве остались около 2 600 домов. В то же время уже 17 февраля городской голова Виталий Кличко сообщил, что теплоснабжение в этих домах удалось полностью восстановить.
Несмотря на это, проблемы с отоплением в столице до сих пор сохраняются. Более 1 100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих атак. Подать теплоноситель в эти дома пока невозможно из-за критических повреждения Дарницкой ТЭЦ.