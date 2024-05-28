Новый законопроект от Кабмина: как хотят улучшить платежную дисциплину на рынке электроэнергии
Источник:Тарас Мельничук
Кабмин подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в ЗУ "О рынке электрической энергии". Они касаются внедрения алгоритма распределения средств с текущего счета со специальным режимом использования.
Улучшение платежной дисциплины
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, улучшение платежной дисциплины на рынке электроэнергии должно осуществляться через открытие отдельными участниками рынка текущих счетов со специальным режимом использования.
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Также предусматривается внедрение соответствующего алгоритма распределения средств с таких счетов.
Законопроект направлен на улучшение платежной дисциплины на рынке электрической энергии путем открытия определенными участниками рынка электрической энергии текущих счетов со специальным режимом использования и возможности внедрения соответствующего алгоритма распределения средств с таких счетов,
– заявил Мельничук.
Что еще предусматривает проект закона
Как стало известно, проектом закона предусмотрено:
- открытие электропоставщиками текущих счетов со специальным режимом использования, на которые будет вноситься плата за предоставленные услуги на рынке электроэнергии;
- предоставление права Регулятору устанавливать алгоритм распределения средств с текущих счетов;
- возможность потребителям, объекты которых отнесены к объектам критической инфраструктуры, во избежание прекращения поставок электрической энергии открыть текущий счет со специальным режимом использования;
- право не возобновлять поставки электрической энергии потребителю при наличии у потребителя задолженности.