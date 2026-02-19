Деньги на свет и тепло: правительство запустило портал со всеми программами поддержки
- Кабмин запустил платформу с правительственными программами для энергетической поддержки украинцев, доступную для людей и бизнеса.
- На платформе представлены программы поддержки для ОСМД, жилищных кооперативов, таунхаусов, частных домохозяйств, а также для ФОПов, включая кредиты на генераторы под нулевые проценты.
Кабмин запустил единую платформу с правительственными программами для энергетической поддержки украинцев во время зимы. Ею могут воспользоваться как люди, так и бизнес.
Для кого будет работать новая платформа?
Проце рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По словам премьера, на этом портале собрали полную информацию, которая необходима украинцам, чтобы получить энергоподдержку от государства. Можно ознакомиться с действующими программами, условиями участия в них и правилами подачи заявок.
Это единственная точка доступа к инструментам, которые помогают усилить энергонезависимость домов, поддержать людей и обеспечить бесперебойную работу бизнеса.
В частности, для людей на сайте собраны такие программы:
- выплаты для аварийных бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников;
- пакеты тепла для людей с инвалидностью;
- поддержка одиноких пенсионеров;
- зарядные станции для детей с инвалидностью, относящихся к группе А;
- и программа "СвітлоДім" для энергооборудования домов.
С сегодняшнего дня также стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов,
– добавила премьер-министр.
Также на портале есть программы для энергоподдержки ОСМД, жилищных кооперативов, таунхаусов и частных домохозяйств.
Бизнес на новой платформе может узнать о возможностях:
- помощи ФОПам для усиления термостойкости в размере от 7 500 гривен до 15 тысяч гривен на генераторы, топливо или оплату коммунальных услуг;
- предоставление кредитов на генераторы в сумме до 10 миллионов под нулевые проценты;
- а также о доступных кредитах под 5, 7 или 9% для закупки энергооборудования.
Важно! Воспользоваться услугами платформы можно уже по ссылке.
Как работает платформа?
Новый правительственный портал "Энергоподдержка" позволяет пользователю сразу выбрать необходимые программы – для людей или для бизнеса.
Далее под названием необходимой программы следует нажать на кнопку "Подробнее", чтобы больше о ней узнать. На сайте содержатся ответы на самые распространенные вопросы.
Например, возьмем программу "Портативные зарядные станции для детей с инвалидностью". На платформе рассказывается:
- что это за программа;
- какие обязательные требования для получения государственной помощи;
- кто может обратиться к оформлению помощи;
- как получить зарядную станцию.
Некоторые программы еще готовятся к запуску, но с их условиями уже можно ознакомиться на этой платформе.
Стоит знать! Также указана информация, сколько людей или предпринимателей уже получили государственную поддержку или согласовали заявки. К примеру, по состоянию на 18 февраля украинцы получили 78 380 пакетов тепла.
Какие новые программы инициировало правительство?
Напомним, недавно Юлия Свириденко сообщила, что правительство расширяет программу энергоподдержки на помощь ОСМД и ЖСК для обеспечения стабильной работы жилья во время отключений электроэнергии.
По словам главы правительства, благодаря программе жители многоэтажек смогут обеспечить бесперебойную работу лифтов, насосов, отопления, освещения и водоснабжения даже в случае длительных обесточиваний.
Для этого ОСМД и ЖСК достаточно оформить льготный кредит под 0% годовых на приобретение и монтаж оборудования для автономного энергоснабжения. Займы предусмотрены для закупки различных видов оборудования, в частности бензиновых, дизельных и газовых генераторов, солнечных электростанций и тепловых насосов.