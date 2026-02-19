Деньги на свет и тепло: правительство запустило портал со всеми программами поддержки

Кабмин запустил единую платформу с правительственными программами для энергетической поддержки украинцев во время зимы. Ею могут воспользоваться как люди, так и бизнес.

Для кого будет работать новая платформа?

Проце рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам премьера, на этом портале собрали полную информацию, которая необходима украинцам, чтобы получить энергоподдержку от государства. Можно ознакомиться с действующими программами, условиями участия в них и правилами подачи заявок.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Это единственная точка доступа к инструментам, которые помогают усилить энергонезависимость домов, поддержать людей и обеспечить бесперебойную работу бизнеса.

В частности, для людей на сайте собраны такие программы:

выплаты для аварийных бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников;

пакеты тепла для людей с инвалидностью;

поддержка одиноких пенсионеров;

зарядные станции для детей с инвалидностью, относящихся к группе А;

и программа "СвітлоДім" для энергооборудования домов.

С сегодняшнего дня также стартует подача в банках-партнерах на две новые программы для усиления энергонезависимости многоквартирных домов и частных домов,

– добавила премьер-министр.

Также на портале есть программы для энергоподдержки ОСМД, жилищных кооперативов, таунхаусов и частных домохозяйств.

Бизнес на новой платформе может узнать о возможностях:

помощи ФОПам для усиления термостойкости в размере от 7 500 гривен до 15 тысяч гривен на генераторы, топливо или оплату коммунальных услуг;

предоставление кредитов на генераторы в сумме до 10 миллионов под нулевые проценты;

а также о доступных кредитах под 5, 7 или 9% для закупки энергооборудования.

Важно! Воспользоваться услугами платформы можно уже по ссылке.

Как работает платформа?

Новый правительственный портал "Энергоподдержка" позволяет пользователю сразу выбрать необходимые программы – для людей или для бизнеса.

Далее под названием необходимой программы следует нажать на кнопку "Подробнее", чтобы больше о ней узнать. На сайте содержатся ответы на самые распространенные вопросы.

Например, возьмем программу "Портативные зарядные станции для детей с инвалидностью". На платформе рассказывается:

что это за программа;

какие обязательные требования для получения государственной помощи;

кто может обратиться к оформлению помощи;

как получить зарядную станцию.

Некоторые программы еще готовятся к запуску, но с их условиями уже можно ознакомиться на этой платформе.

Стоит знать! Также указана информация, сколько людей или предпринимателей уже получили государственную поддержку или согласовали заявки. К примеру, по состоянию на 18 февраля украинцы получили 78 380 пакетов тепла.

Какие новые программы инициировало правительство?