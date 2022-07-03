Освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе, будут выплачивать 100 тысяч гривен

Межведомственная комиссия возобновит выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще находится в плену. Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным.

Украинцы, которые находились в плену, или же их семьи, смогут получить денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен.

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Кто сможет получить выплату

Украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;

Семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории России по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность.

Украинцы (применительно к которым примут положительное решение) смогут получить одноразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Сколько гражданских сейчас в плену

В российском плену находятся более 1,5 тысяч гражданских украинцев. Среди них есть журналисты, представители местных властей и волонтеры.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 55 чиновников, из которых 30 – мэры. К счастью, уже удалось уволить 26 мэров и 23 местных чиновника.

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