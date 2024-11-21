Не только из-за погоды: почему в Украине внедряют отключение света

Во многих областях Украины "вернулись" отключения света. Вскоре ограничения могут усилиться. В частности, есть вероятность увеличения продолжительности отключений.

Из-за чего в Украине внедряют отключения света

На наличие и продолжительность отключений будут влиять результаты атак россиян. Также эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что ситуация будет зависеть и от погоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Геннадий Рябцев Энергетический эксперт О почасовых отключениях можно будет говорить, если температура будет ниже минус пяти градусов. То есть чем ниже минус пяти будет температура, тем выше вероятность почасовых отключений.

Рябцев также выделил такие факторы, которые будут влиять на отключения:

скорость устранения разрушений;

наличие осадков и тяжелых погодных условий;

Например, метель, метель, обледенение оборудования, очень сильный ветер, налипание мокрого снега – все это может приводить к выходу из строя оборудования, а затем к аварийным отключениям,

– уточняет эксперт.