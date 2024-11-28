Без разминирования и поддержки бизнеса: откуда государство возьмет средства на выплату "1000 Зеленского"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предоставление украинцам новой денежной помощи. Граждане должны были бы получить обещанные средства зимой.

Из чего финансируют выплаты украинцам

Деньги для выплаты "тысячи Зеленского" будут "забраны" из важных государственных программ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Кабин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 миллиарда гривен в этом году на кэшбек и "1000 от Зеленского". Даже не знаю что добавить...

Железняк отмечает, что уже идет подготовка петиции об отмене этого решения.

Здесь осталось собрать 2 тысячи голосов против этого в петиции. Хотя бы будет интересно посмотреть как будет отписывать ОП,

– уточнил Железняк.



Какое распоряжение издал Кабмин / Телеграмм Ярослава Железняка