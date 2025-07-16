Новых санкций не будет: почему ЕС не вводит ограничения против России

ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России. Решение не было принято из-за позиции Словакии.

Почему ЕС не может принять новые санкции?

Словакия обосновала свою позицию несогласием в вопросе полного отказа от российского газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Напомним! Европа планирует полностью отказаться от российского газа с 1 января 2028 года.

Кая Каллас Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Мне очень грустно, что мы не смогли достичь согласия сегодня. Я должна сказать, что мы были очень близко к тому, чтобы договориться со Словакией. Европейская Комиссия предоставила то, что они просили. Мяч теперь на поле Словакии, надо достичь этого соглашения.

Каллас отметила, что санкции нужны внедрять обязательно, чтобы "лишить Россию средств вести эту войну". Высокая представительница ЕС отметила и усиление российских ударов по Украине. Отдельно Каллас рассказала об использовании Россией химического оружия, запрещенного сейчас.

Я до сих пор надеюсь, что мы сможем достичь договоренности завтра,

– добавила Каллас.

Обратите внимание! Именно 18-й пакет санкций против России считается самым жестким.