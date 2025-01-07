Словакия заявила, что Еврокомиссия отменила встречу, относительно транзита российского газа

Правительство Словакии заявило, что встреча украинской и словацкой делегации в Брюсселе отменена. В этих переговорах должны были участвовать и представители Еврокомиссии.

Что известно об этой встрече

Одним из главных вопросов этой встречи должна была стать остановка транзита российского газа через украинскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на TASR.

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Напомним! Транзит российского газа через Украину был прекращен 1 января 2025 года. Причиной этого стал отказ украинской стороны продлевать контракт с "Газпромом".

Словацкое правительство заявило, что встреча отменена из-за украинской стороны.

Учитывая тот факт, что украинская сторона не будет участвовать в завтрашних переговорах, Европейская комиссия решила отменить встречу. Однако Еврокомиссия в сотрудничестве с заинтересованными сторонами ищет альтернативную дату, когда встреча могла бы состояться,

– сообщает словацкое правительство.

Обратите внимание! Согласно заявлению словацкого правительства, указанная встреча должна была состояться в Брюсселе во вторник, 7 января.