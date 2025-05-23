Дивидендов не будет: "Газпром" принял новое решение

Совет директоров "Газпрома" решил не выплачивать дивиденды за прошлогоднюю прибыль. Такое решение принимается не впервые.

Почему "Газпром" принял такое решение

Как сообщают российские СМИ, инвесторы отреагировали на такое решение негативно. К тому же акции "Газпрома" всего за 5 минут потеряли более 2% на Московской бирже.

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Обратите внимание! Из-за этого падения, стоимость акций приближалась к 130 рублям (минимуму, начиная с 16 апреля).

Стоит заметить, что такое решение было довольно ожидаемым. Хотя отчетность "Газпрома" за 2024 показала, что чистая прибыль компании в прошлом году достигла 1,32 триллиона рублей.

"Газпром" не платил дивиденды по итогам года уже несколько лет. Последний раз компания сделала эти выплаты за 2020 год.

Заметьте! В 2022 "Газпром" таки выплатил дивиденды, но только за первое полугодие. Сумма за этот период достигла – 1,2 триллиона рублей. Такие значительные дивиденды были из-за рекордно высоких цен на газ после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Нужно понимать, что "Газпром" сильно пострадал из-за начала полномасштабной войны в Украине. Ведь он потерял один из самых масштабных рынков сбыта – европейский.

В 2023 году "Газпром" признали самой убыточной компанией России. Тогда его чистый убыток достиг 6,1 миллиарда долларов.