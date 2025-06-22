22 июня, 18:47
Риск остаться без выплат: когда семьи военного получают отказ
Основні тези
- Выплаты могут быть отказаны, если заявление подали родственники без права, документы неполные, или заявление подано после трех лет с момента судебного решения.
- Родственники погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь: 15 миллионов гривен за гибель в боевых действиях, 2 271 000 гривен за гибель во время служебных обязанностей.
Не всегда семьям военных назначают денежную помощь. Иногда в выплатах могут отказать. Какие именно факторы могут стать причиной такого решения, читайте далее.
Когда родственникам военного могут отказать в выплатах
Командир воинской части может отказать семье погибшего или пропавшего без вести военнослужащего в выплатах по четырем основным причинам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Родственники военных имеют право на государственные выплаты, но в некоторых случаях их могут не назначить. Отказ возможен, если:
- заявление подали родственники, которые не имеют на это права;
- документы поданы не полностью;
- обращение поступило после трех лет с момента судебного решения о признании военного без вести отсутствующим или умершим (за определенными исключениями);
- установлены факты добровольной сдачи военного в плен, самовольного оставления части или дезертирства.
Кто имеет право на единовременную выплату
Родственники погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь, размер которой зависит от обстоятельств гибели:
- 15 миллионов гривен – для тех, кто погиб в боевых действиях;
- 2 271 000 гривен (или 750 прожиточных минимумов по состоянию на 2025 год) – для погибших не во время боевых действий, но при исполнении служебных обязанностей.