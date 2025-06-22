Риск остаться без выплат: когда семьи военного получают отказ

Не всегда семьям военных назначают денежную помощь. Иногда в выплатах могут отказать. Какие именно факторы могут стать причиной такого решения, читайте далее.

Когда родственникам военного могут отказать в выплатах

Командир воинской части может отказать семье погибшего или пропавшего без вести военнослужащего в выплатах по четырем основным причинам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Родственники военных имеют право на государственные выплаты, но в некоторых случаях их могут не назначить. Отказ возможен, если:

заявление подали родственники, которые не имеют на это права;

документы поданы не полностью;

обращение поступило после трех лет с момента судебного решения о признании военного без вести отсутствующим или умершим (за определенными исключениями);

установлены факты добровольной сдачи военного в плен, самовольного оставления части или дезертирства.

Кто имеет право на единовременную выплату

Родственники погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь, размер которой зависит от обстоятельств гибели: