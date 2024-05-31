Лимит исчерпан: экспорт украинского сахара в Евросоюз приостанавливается
Источник:Reuters
Недавно стало известно, что Украина до конца 2024 года остановит экспорт отечественного сахара в страны Евросоюза. Все из-за того, что объемы продукции уже достигли установленных лимитов.
Почему экспорт сахара приостанавливается
Как заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, объемы экспорта сахара в Европу достигли лимита, установленного новыми правилами "торговых льгот".
Читайте также Тариф на свет с 1 июня: вырастет ли цена для населения и бизнеса и повлияет ли это на отключенияОбратите внимание! Украина является вторым по величине поставщиком сахара в Европе.
Как добавляет Высоцкий, другие рынки остаются без ограничений.
Впрочем, рынок ЕС откроется только с 1 января, и тогда станет понятно, какие будут объемы экспорта,
– говорит Тарас Высоцкий на аграрной конференции.
Сколько уже продано продукции в Европу
- Заявляют, что в мае украинский экспорт сахара достиг 262 600 метрических тонн – это объем, который по правилам Евросоюза определен, как квота Украины на 2024 год.
- В то же время в календарном 2023 году украинские производители экспортировали в Европу около 493 тысяч тонн сахара.
Продлили ли с Украиной торговый безвиз
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Евросоюз окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины.
Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год. Важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики,
– отмечает глава правительства.
Однако, были введены некоторые тарифы на импорт – это украинское мясо птицы, яйца и сахар.Заметьте! Автономные торговые меры Евросоюза в отношении Украины будут действовать до 5 июня 2025 года.