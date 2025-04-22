Китай будет отвечать: Пекин рассказал, что будет со странами, которые поддержат таможенную политику США

Правительство КНР рассказало, что оно будет отвечать странам, которые хотят сократить торговлю с Китаем для отсрочки пошлин Трампа. Пекин пообещал действовать решительно.

Почему Китай может ввести пошлины против других стран

Китайское правительство заявило, что администрация Трампа сейчас пытается оказать давление на другие страны, торгующие с Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Уступки не принесут мира, а компромисс не заслуживает уважения. Добиваться так называемых исключений, ущемляя интересы других ради собственной эгоистической и недальновидной выгоды, – все равно что вести переговоры с тигром за его шкуру. В конце концов это приведет лишь к проигрышу,

– заявило министерство торговли Китая.

Как отметило министерство, если какие-то страны все же поддадутся на давление Трампа, Пекин "решительно примет контрмеры".

Заметьте! Китай уже работает над укреплением связей с другими странами.

Сейчас для Пекина существует угроза не только прямых торговых связей. Также под вопросом потенциальный маршрут по которому товар сможет попадать в США.

Дело в том, что китайские производители владеют производствами во Вьетнаме и Мексике. То есть, там могут производиться товары без маркировки "Сделано в Китае". Если указанные страны ограничат торговлю с КНР, то эти поставки будут под угрозой.

Обратите внимание! По состоянию на теперь, известно, что есть страны, которые готовы на определенные уступки для отсрочки пошлин Трампа.