Почему происходит колебание курса гривны: член совета НБУ объяснил, какие факторы влияют

За последнее время вырос курс валют. Наличная гривна ослабла к доллару, но укрепилась к евро. Но на колебания курса влияют некоторые факторы.

Об этом 24 Каналу заявил экономист, член совета НБУ Василий Фурман, отметив, что когда НБУ переходил к управляемому курсообразованию, речь шла о колебаниях курса гривны. Так что можно говорить, в частности, о сезонных колебаниях.

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"То, что мы наблюдали и до большой войны. То есть, особенно в зимние месяцы гривна частично ослаблялась. В другие месяцы гривна усиливалась. Это сейчас наблюдаем", – сказал Фурман.

К примеру, в декабре были значительные бюджетные расходы. Часть средств попадает к людям, а они хотят так или иначе перестраховаться, поэтому и покупают доллар. Однако сезонный фактор постепенно исчерпывает свое действие. Так что курсы, которые есть в понедельник, 8 января, почти остались на уровне тех, которые были в прошлый четверг или пятницу.

Ситуация на валютном рынке, по-моему, является стабильной и контролируемой,

– подчеркнул член совета НБУ.

Для Национального банка Украины чрезвычайно важна курсовая стабильность. Все потому, что она влияет, в частности, на инфляцию. При этом НБУ проводит жесткую монетарную политику.

Выгодны ли активы в гривнах

В настоящее время доходность от гривневых активов, депозитов, или, если вы покупаете облигации внутреннего государственного займа, значительно больше. То есть примерно на уровне 14 – 16%. А если покупать доллар и разместить его на депозите в банке, доходность будет примерно 0,5 – 1%.

"Сейчас гораздо выгоднее размещать в гривневых активах. Депозиты в гривнах в банковской системе за прошлый год увеличились на более чем 30%. Это положительный фактор", – отметил экономист.

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