Почему происходит колебание курса гривны: член совета НБУ объяснил, какие факторы влияют
За последнее время вырос курс валют. Наличная гривна ослабла к доллару, но укрепилась к евро. Но на колебания курса влияют некоторые факторы.
Об этом 24 Каналу заявил экономист, член совета НБУ Василий Фурман, отметив, что когда НБУ переходил к управляемому курсообразованию, речь шла о колебаниях курса гривны. Так что можно говорить, в частности, о сезонных колебаниях.
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"То, что мы наблюдали и до большой войны. То есть, особенно в зимние месяцы гривна частично ослаблялась. В другие месяцы гривна усиливалась. Это сейчас наблюдаем", – сказал Фурман.
К примеру, в декабре были значительные бюджетные расходы. Часть средств попадает к людям, а они хотят так или иначе перестраховаться, поэтому и покупают доллар. Однако сезонный фактор постепенно исчерпывает свое действие. Так что курсы, которые есть в понедельник, 8 января, почти остались на уровне тех, которые были в прошлый четверг или пятницу.
Ситуация на валютном рынке, по-моему, является стабильной и контролируемой,
– подчеркнул член совета НБУ.
Для Национального банка Украины чрезвычайно важна курсовая стабильность. Все потому, что она влияет, в частности, на инфляцию. При этом НБУ проводит жесткую монетарную политику.
Выгодны ли активы в гривнах
В настоящее время доходность от гривневых активов, депозитов, или, если вы покупаете облигации внутреннего государственного займа, значительно больше. То есть примерно на уровне 14 – 16%. А если покупать доллар и разместить его на депозите в банке, доходность будет примерно 0,5 – 1%.
"Сейчас гораздо выгоднее размещать в гривневых активах. Депозиты в гривнах в банковской системе за прошлый год увеличились на более чем 30%. Это положительный фактор", – отметил экономист.
Курс валют: главное
- Стоимость продаж и покупки доллара выросла в банках и на черном рынке. Однако в обменниках продажи валюты стали дешевле, а курс евро немного подорожал.
- По данным Минфина, по состоянию на утро 8 января купить наличный доллар в среднем можно за 38,4 гривны. А продать – за 39,25 гривны. Купить евро наличными в среднем можно за 42 гривны, продать – за 43 гривны.
- В начале года в Украине традиционно растет курс доллара. Однако в июне – июле можно ожидать, что курс валюты спадет.