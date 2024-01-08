Про це 24 Каналу заявив економіст, член ради НБУ Василь Фурман, зауваживши, що коли НБУ переходив до керованого курсоутворення, йшлося про коливання курсу гривні. Тож можна говорити, зокрема, про сезонні коливання.

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"Те, що ми спостерігали й до великої війни. Тобто особливо у зимові місяці гривня частково послаблювалася. В інші місяці гривня посилювалася. Це нині спостерігаємо", – сказав Фурман.

Наприклад, у грудні були значні бюджетні видатки. Частина коштів потрапляє до людей, а вони хочуть так чи інакше перестрахуватися, тож купують долар. Однак сезонний фактор поступово вичерпує свою дію. Тож курси, які є у понеділок, 8 січня, майже залишилися на рівні тих, що були у минулий четвер чи п'ятницю.

Ситуація на валютному ринку, як на мене, є стабільною і контрольованою,

– наголосив член ради НБУ.

Для Національного банку України надзвичайно важливою є курсова стабільність. Усе через те, що вона впливає, зокрема, на інфляцію. При цьому НБУ проводить жорстку монетарну політику.

Чи вигідні активи в гривнях

Нині дохідність від гривневих активів, депозитів, чи, якщо ви купуєте облігації внутрішньої державної позики, є значно більшою. Тобто приблизно на рівні 14 – 16%. А якщо купувати долар та розмістити його на депозиті в банку, то дохідність буде приблизно 0,5 – 1%.

"Нині набагато вигідніше розміщувати в гривневих активах. Депозити в гривнях в банківській системі за минулий рік збільшилися на більше, ніж 30%. Це позитивний фактор", – зауважив економіст.

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