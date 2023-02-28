Гривне "помогли" другие страны: почему курс доллара резко упал

Гривна существенно укрепилась в последние дни зимы. Одной из причин стала помощь международных партнеров.

Динамика интервенций на межбанке НБУ показывает сокращение интервенций НБУ, чтобы покрыть спрос на валюту. Экономист Даниил Монин, в комментарии 24 Каналу, отмечает, что Украина получила немалую сумму от Всемирного банка и США, что в свою очередь отразилось на наличном курсе.

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Даниил Монин Экономист Украине в феврале было предоставлено мало средств (до 23 февраля) всего около 500 миллионов долларов. В то же время, думаю обещание поставить гранты от Всемирного банка и правительства США дают уверенность, что международные резервы по итогам второго месяца 2023 года (если деньги зайдут до 1 марта) снова будут увеличиваться. На этом фоне рынок, вероятно, реагирует на распродажу валюты.

Наличный курс 28 февраля

28 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,90 гривны (-50 копеек против 27 февраля), а купить за 39,50 гривны (-35 копеек).

Украины можно продать в среднем за 38,90 гривны (-50 копеек против 27 февраля), а купить за 39,50 гривны (-35 копеек). В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,43 гривны (-92 копейки), а продают – за 39,33 гривны (-37 копеек).

покупают доллар США в среднем за 38,43 гривны (-92 копейки), а продают – за 39,33 гривны (-37 копеек). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-62 копейки), а продажа – 39,15 гривны (-46 копеек).

Банкир Герман Марченко считает, что среди причин, которые могли повлечь резкое снижение курса, вполне возможно излишек наличной валюты, то есть предложение на 5 – 7% выше имеющегося спроса.

До какого уровня может опуститься наличный курс

Банкир Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, спрогнозировала, что курс может быть в пределах 37,3 - 37,6 гривны за доллар, однако вряд ли наличный сравнится с официальным, который составляет 36,6 гривны. Вместе с тем замечу, что следует учитывать и психологические факторы.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Так что, скорее всего, ниже 38 – 38,2 гривны за доллар стоимость доллара упасть не сможет.

Также банкир предостерегает, что после подобного падения и волны ажиотажа может следовать ровно противоположная. По мнению Золотько, она будет менее мощной, но именно во время нее наличный рынок будет искать новое равновесное значение.