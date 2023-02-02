Лук на вес золота: овощ достиг рекордной цены

В магазинах и рынке цены на лук по сравнению с 2022 года выросли почти в четыре раза. Его стоимость достигла 30 гривен за килограмм, и даже больше. Это впервые за всю историю независимости страны.

"Золотой" лук: сколько стоит сейчас

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что нынешняя цена лука на 11% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Сейчас овощ вырос в цене за один килограмм доЦенник рекордный, ведь по сравнению с прошлым годом стоимость лука выросла в 4 раза.

Интересно, что цена будет сохраняться и дальше, а может вырасти еще больше.

Почему такая высокая цена

Аналитики отмечают, что ажиотаж и постоянные перебои с электроэнергией подливают масла в огонь. Кроме того, украинские домохозяйства уже исчерпали свои запасы на зиму.

Сегодня участники рынка уже говорят о дефиците предложения данной продукции на украинском рынке. При этом рассчитывать на поставку импортного лука не стоит,

– добавляют специалисты.

Все потому, что большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки.

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Молоко тоже подорожало

Молочная продукция подорожала в феврале. Также на несколько гривен изменилась средневзвешенная цена на кефир, масло и сыр.

сейчас средняя цена за килограмм сыра "Коло" равна 385,95 гривны, что более чем на 4 гривны дороже цены в прошлом месяце.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, розничные цены в феврале на молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем до 5%, в частности, на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр.