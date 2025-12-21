Не все получат пенсию в 2026 году: что может стать преградой

В 2026 году не все украинцы смогут автоматически получить пенсию. Существуют определенные условия и нюансы, из-за которых выплаты могут быть отложены или не назначены.

Кому не гарантирована пенсия в 2026 году?

В 2026 году пенсия по возрасту не будет автоматически гарантирована всем гражданам Украины. Основным условием для назначения выплат остается наличие необходимого страхового стажа, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Без него даже достижение стандартного пенсионного возраста, а именно 60 лет, не дает права на выплату. Для получения пенсии нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа.

Если стажа меньше, выход на пенсию возможен только в 63 или 65 лет, а граждане со стажем менее 15 лет могут рассчитывать только на государственную социальную помощь.

В то же время следует обратить внимание также на особенности начисления стажа для женщин включают периоды декрета и ухода за ребенком. А для мужчин это служба в армии или другие предусмотренные законом периоды.

Из-за чего еще могут не назначить пенсию?

Еще одной преградой для получения пенсии является оформление документов и подтверждение доходов. Пенсия начисляется на основании официальных доходов, с которых уплачены взносы, а также подтвержденного страхового стажа, замечает Пенсионный фонд.

Во внимание принимаются периоды после 1 июля 2000 года и при необходимости до 60 месяцев до 2000 года, если они улучшают коэффициент начисления. Без соответствующих справок и заявления в Пенсионный фонд выплаты могут быть отложены.

Кто может претендовать на досрочный выход на пенсию?