В каком случае нельзя получать зарплату и пенсию одновременно

Лицо на пенсии, которое вышло на работу, обязано сообщить об этом ПФУ. Дело в том, что в таком случае, пенсионер не имеет право на получение некоторых надбавок.

Как влияет трудоустройство на пенсию

То есть, пока лицо продолжает работать, его пенсия будет меньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С пенсией по выслуге лет ситуация еще сложнее. Пенсионер может ее получать только в определенных случаях, при выходе на работу.

Пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, которая дает право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы,

– подчеркивает ПФУ.

Разберемся на примере:

учитель может выйти на пенсию по выслуге лет, достигнув определенного возраста и приобретя необходимое количество стажа;

а вот ассистент учителя не имеет права на пенсию по выслуге лет.

Соответственно, если пенсионер работал учителем, вышел на пенсию по выслуге лет и решил вернуться на работу на ту же должность, его пенсионная выплата отменяется. Но такое лицо имеет возможность и в дальнейшем получать свои пенсионные выплаты. Для этого ему просто нужно работать на той должности, которая не предусматривает выход на пенсию по выслуге лет, например, ассистентом.