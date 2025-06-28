Пенсию придется вернуть: кому из пенсионеров не повезет в июле

Некоторым украинским пенсионерам придется вернуть излишне начисленные пенсионные выплаты. Если этого не сделать добровольно, суммы долга постепенно будут удерживать из ежемесячной пенсии.

Кто должен возвращать полученную пенсию

В июле часть украинских пенсионеров должна вернуть излишне начисленные пенсионные выплаты. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ, речь идет о тех случаях, когда получатели пенсий не сообщили вовремя об изменениях, влияющих на размер выплат.

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К причинам, по которым могут начислить лишние средства на пенсионные счета, относятся:

трудоустройство или открытие ФЛП;

увольнение с работы или закрытие ФЛП;

трудоустройство пенсионера за выслугу лет на специальность, дающую право на такую же пенсию (выплаты в этом случае прекращаются);

изменение места жительства или статуса (например, потеря статуса ветерана);

изменения, влияющие на назначение надбавок (например, трудоустройство при получении пособия на ребенка до 18 лет).

Важно! Также возможны ошибочные начисления из-за технических ошибок. Например, если работодатель подал недостоверные данные по зарплате или стажу.