28 июня, 18:18
Пенсию придется вернуть: кому из пенсионеров не повезет в июле
Основні тези
- Украинские пенсионеры должны вернуть излишне начисленные пенсионные выплаты, если не сообщили об изменениях, влияющих на размер пенсии.
- Причины для возврата средств включают трудоустройство, открытие или закрытие ФЛП, смену места жительства или статуса, а также возможные технические ошибки.
Некоторым украинским пенсионерам придется вернуть излишне начисленные пенсионные выплаты. Если этого не сделать добровольно, суммы долга постепенно будут удерживать из ежемесячной пенсии.
Кто должен возвращать полученную пенсию
В июле часть украинских пенсионеров должна вернуть излишне начисленные пенсионные выплаты. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ, речь идет о тех случаях, когда получатели пенсий не сообщили вовремя об изменениях, влияющих на размер выплат.
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К причинам, по которым могут начислить лишние средства на пенсионные счета, относятся:
- трудоустройство или открытие ФЛП;
- увольнение с работы или закрытие ФЛП;
- трудоустройство пенсионера за выслугу лет на специальность, дающую право на такую же пенсию (выплаты в этом случае прекращаются);
- изменение места жительства или статуса (например, потеря статуса ветерана);
- изменения, влияющие на назначение надбавок (например, трудоустройство при получении пособия на ребенка до 18 лет).
Важно! Также возможны ошибочные начисления из-за технических ошибок. Например, если работодатель подал недостоверные данные по зарплате или стажу.