Какие трудности ждут Украину во время отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине начался. Тепло уже подается в некоторых городах. Однако есть населенные пункты, где отопление до сих пор не включили.

Почему могут возникнуть проблемы с работой энергетической системы

Эксперт Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу отметил, что основной причиной проблем в работе энергетической системы является военный фактор. Речь идет о том, что Россия может осуществлять массированные обстрелы инфраструктуры.

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Повреждение части оборудования, в свою очередь, приведет к введению почасовых отключений. К тому же, по мнению Омельченко, нужно учитывать то, насколько защищена энергосистема Украины.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это будут основные факторы, которые будут определять устойчивость энергетических систем и графики почасовых отключений. Все остальные факторы являются уже второстепенными.

Омельченко также уточняет, что приоритетом России являются именно обстрелы военной инфраструктуры и объектов энергосистемы. Таким образом россияне пытаются еще больше дестабилизировать ситуацию в Украине.

Напомним! Стало известно, подорожает ли электроэнергия в ноябре.