Возрастет ли пенсия по инвалидности в марте 2025 года
С 1 января 2025 года минимальная пенсия для лиц с инвалидностью не росла. В течение зимы увеличения также не произошло.
Как будет расти пенсия, которую получают лица с инвалидностью в марте
В марте пенсия по инвалидности может вырасти исключительно из-за индексации. Показатель увеличения правительство пока не определило, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размер выплаты по инвалидности и в дальнейшем будет зависеть от возраста лица, количества стажа, определенной возрастной пенсии и обстоятельств приобретения этого статуса.
В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.
При этом, соотношение пенсии по возрасту и по инвалидности такое сейчас:
- лица, имеющие I группу инвалидности – 100% от определенной для них пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%.
Напомним! Пенсия по инвалидности назначается при наличии от 1 до 15 лет стажа (необходимое значение зависит от возраста, когда была приобретена инвалидность).
Какие минимальные пенсии для лиц с инвалидностью сейчас:
- для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия сейчас – 2 980 гривен;
- лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы – 2 520 гривен;
- лиц, работающих с инвалидностью II или III группы – 2 093 гривны.