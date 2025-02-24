Возрастет ли пенсия по инвалидности в марте 2025 года

С 1 января 2025 года минимальная пенсия для лиц с инвалидностью не росла. В течение зимы увеличения также не произошло.

Как будет расти пенсия, которую получают лица с инвалидностью в марте

В марте пенсия по инвалидности может вырасти исключительно из-за индексации. Показатель увеличения правительство пока не определило, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер выплаты по инвалидности и в дальнейшем будет зависеть от возраста лица, количества стажа, определенной возрастной пенсии и обстоятельств приобретения этого статуса.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

При этом, соотношение пенсии по возрасту и по инвалидности такое сейчас:

лица, имеющие I группу инвалидности – 100% от определенной для них пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Напомним! Пенсия по инвалидности назначается при наличии от 1 до 15 лет стажа (необходимое значение зависит от возраста, когда была приобретена инвалидность).

Какие минимальные пенсии для лиц с инвалидностью сейчас: