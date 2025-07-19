МВФ против накопительной пенсии в Украине: останутся ли граждане без денег

Международный валютный фонд имеет свои причины для критики накопительной пенсионной системы в Украине. Могут ли эти предостережения могут повлиять на будущее пенсионной реформы, читайте далее.

Чем опасна для Украины накопительная пенсия?

Международный валютный фонд и Всемирный банк советуют не спешить с внедрением накопительной пенсии. К тому же для внедрения такой системы нужно стабильное экономическое развитие в течение нескольких лет, чего сейчас в Украине нет, рассказывает 24 Канал.

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В то же время эксперт Андрей Павловский обращает внимание также на негативный опыт ряда западноевропейских стран, как вот Польши, Венгрии и Чехии. Там при значительно лучших экономических условиях накопительные пенсии не смогли эффективно заработать и фактически потерпели крах.

Правительству Украины перед тем, как вводить накопительную систему в условиях войны и экономического кризиса, надо изучить негативный опыт стран Европы,

– отмечает эксперт Павловский.

В противном случае, как утверждает эксперт, накопительная система может стать "финансовой пирамидой" с риском больших потерь для граждан.