Есть случаи, когда пенсионер получает меньшую пенсию: почему так случается

Работающему пенсионеру недоступны некоторые надбавки. В то же время если лицо не предупредило Пенсионный фонд о том, что несмотря на возраст продолжает работать, впоследствии ему придется возвращать средства, которые были ранее начислены с избытком.

О каких изменениях нужно обязательно сообщать ПФУ

Это нужно делать в случае, когда пенсионер выходит на работу. Если не сообщить Пенсионный фонд об этом заблаговременно, тогда лицо будет получать избыточные средства, которые придется потом возвращать с пенсии.

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Как отмечают в ПФУ, неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве, или регистрации предпринимательской деятельности приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ.

Как вернуть средства

Период науведомления органы ПФУ об изменениях составляет 10 дней.

Возврат средств может произойти как добровольно, так и принудительно:

Первый вариант – гражданин самостоятельно возвращает избыточные средства,

– гражданин самостоятельно возвращает избыточные средства, Второй вариант – ПФУ забирает 20% от пенсии лица для компенсирования расходов. Таким образом размер выплат пенсионера может уменьшиться.

Сообщать об увольнении с работы органы ПФУ также обязательно нужно. В таком случае лицу увеличивают выплаты.