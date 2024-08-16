О каких изменениях нужно обязательно сообщать ПФУ
Это нужно делать в случае, когда пенсионер выходит на работу. Если не сообщить Пенсионный фонд об этом заблаговременно, тогда лицо будет получать избыточные средства, которые придется потом возвращать с пенсии.
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Как отмечают в ПФУ, неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве, или регистрации предпринимательской деятельности приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ.
Как вернуть средства
Возврат средств может произойти как добровольно, так и принудительно:
- Первый вариант – гражданин самостоятельно возвращает избыточные средства,
- Второй вариант – ПФУ забирает 20% от пенсии лица для компенсирования расходов. Таким образом размер выплат пенсионера может уменьшиться.