О каких изменениях нужно обязательно сообщать ПФУ

Это нужно делать в случае, когда пенсионер выходит на работу. Если не сообщить Пенсионный фонд об этом заблаговременно, тогда лицо будет получать избыточные средства, которые придется потом возвращать с пенсии.

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Как отмечают в ПФУ, неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве, или регистрации предпринимательской деятельности приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ.

Важно! Период на уведомления органы ПФУ об изменениях составляет 10 дней.

Как вернуть средства

Возврат средств может произойти как добровольно, так и принудительно:

Первый вариант – гражданин самостоятельно возвращает избыточные средства,

– гражданин самостоятельно возвращает избыточные средства, Второй вариант – ПФУ забирает 20% от пенсии лица для компенсирования расходов. Таким образом размер выплат пенсионера может уменьшиться.

Кстати! Сообщать об увольнении с работы органы ПФУ также обязательно нужно. В таком случае лицу увеличивают выплаты.