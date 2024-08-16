Про які зміни потрібно обов'язково сповіщати ПФУ
Це потрібно робити у випадку, коли пенсіонер виходить на роботу. Якщо не повідомити Пенсійний фонд про це завчасно, тоді особа отримуватиме надлишкові кошти, які прийдеться потім повертати з пенсії.
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Як зауважують у ПФУ, неповідомлення чи невчасне повідомлення про працевлаштування, або ж реєстрацію підприємницької діяльності призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ.
Як повернути кошти
Повернення коштів може відбутися як добровільно, так і примусово:
- Перший варіант – громадянин самостійно повертає надлишкові кошти,
- Другий варіант – ПФУ забирає 20% від пенсії особи для компенсування витрат. Таким чином розмір виплат пенсіонера може зменшитися.