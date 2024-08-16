Про які зміни потрібно обов'язково сповіщати ПФУ

Це потрібно робити у випадку, коли пенсіонер виходить на роботу. Якщо не повідомити Пенсійний фонд про це завчасно, тоді особа отримуватиме надлишкові кошти, які прийдеться потім повертати з пенсії.

Читайте також Хто з пенсіонерів отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії

Як зауважують у ПФУ, неповідомлення чи невчасне повідомлення про працевлаштування, або ж реєстрацію підприємницької діяльності призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ.

Важливо! Період на повідомлення органи ПФУ про зміни становить 10 днів.

Як повернути кошти

Повернення коштів може відбутися як добровільно, так і примусово:

Перший варіант – громадянин самостійно повертає надлишкові кошти,

– громадянин самостійно повертає надлишкові кошти, Другий варіант – ПФУ забирає 20% від пенсії особи для компенсування витрат. Таким чином розмір виплат пенсіонера може зменшитися.

До речі! Повідомляти про звільнення з роботи органи ПФУ також обов'язково потрібно. У такому випадку особі збільшують виплати.