Кому из пенсионеров не могут повышать выплаты

Не все пенсионеры в Украине получили повышенные выплаты после весенней индексации. Есть категории пенсионеров, выплаты которых заморожены и остаются неизменными, несмотря на корректировку индексации.

Почему не всем подняли пенсию

Согласно закону, некоторые пенсионеры могут не иметь права на индексацию выплат.

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В первую очередь это люди, которые уже накопили пенсию вследствие последних экономических изменений и вышли на пенсию в течение последних трех лет.

Сюда входят и пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, и пенсионеры с высоким уровнем пенсии, поскольку государство уже увеличило размер доплаты к минимальной пенсии.

Индексация пенсий – важный инструмент для поддержания финансового благополучия пенсионеров и помощи им в адаптации к изменениям в экономике.

Однако такие пенсионеры могут рассчитывать на надбавку после достижения 70 лет. Эта премия автоматически рассчитывается в месяц достижения определенного возраста. Размер этой доплаты со временем увеличивается.

Что известно о мартовской индексации

В марте 2024 года был проведен перерасчет пенсий примерно 10 миллионам украинцев.

Этой весной пенсии повысились в 1,079 раз, увеличив пенсии почти на 8%.

Минимальный размер повышения пенсии составил 100 гривен, максимальный – 1 577 гривен.

Сумма варьируется от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.Также подпали пенсии по инвалидности в связи с потерей кормильца, пенсии военнослужащих, ученых и государственных служащих, а также чернобыльские пенсии.