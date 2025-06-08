Чем опасно накопление пенсии на карте

Некоторые украинские пенсионеры получают свои пенсии на банковские карты. Что важно знать, чтобы не потерять выплаты от Пенсионного фонда, читайте дальше.

Что может быть, если долго не пользоваться пенсионной карточкой

Пенсионерам, которые не пользуются средствами на банковской карте, стоит быть осмотрительными. Если на счету нет движения в течение длительного времени, выплату могут "заморозить", напоминает 24 Канал.

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Такая "заморозка" может длиться до трех лет. Исключение составляют пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях с 24 февраля 2022 года.

Важно! Пенсионные выплаты таких пенсионеров остаются на счету без ограничения во времени до возможности установить контакт.

Как избежать "замораживания" пенсии

В Минсоцполитики советуют: чтобы избежать неприятностей, стоит хотя бы раз в месяц пользоваться пенсионной карточкой. Как вот, снять часть средств, рассчитаться в магазине или осуществить любую другую операцию.

Также альтернативный вариант для пенсионеров – выбрать другой вариант хранения денег, который можно обсудить в банке. Это может быть более безопасным и надежным способом накопления в Украине.