Що може бути, якщо довго не користуватись пенсійною карткою

Пенсіонерам, які не користуються коштами на банківській картці, варто бути обачними. Якщо на рахунку немає руху протягом тривалого часу, виплату можуть "заморозити", нагадує 24 Канал.

Читайте також Пенсія є, а роботи немає: чи нададуть допомогу з безробіття

Таке "замороження" може тривати до трьох років. Виняток становлять пенсіонери, які живуть на тимчасово окупованих територіях із 24 лютого 2022 року.

Важливо! Пенсійні виплати таких пенсіонерів залишаються на рахунку без обмеження в часі до можливості встановити контакт.

Як уникнути "замороження" пенсії

У Мінсоцполітики радять: щоб уникнути неприємностей, варто хоча б раз на місяць користуватися пенсійною карткою. Як от, зняти частину коштів, розрахуватись у магазині або здійснити будь-яку іншу операцію.

Також альтернативний варіант для пенсіонерів – обрати інший варіант збереження грошей, який можна обговорити у банку. Це може бути безпечнішим та надійнішим способом накопичення в Україні.