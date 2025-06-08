Что может быть, если долго не пользоваться пенсионной карточкой

Пенсионерам, которые не пользуются средствами на банковской карте, стоит быть осмотрительными. Если на счету нет движения в течение длительного времени, выплату могут "заморозить", напоминает 24 Канал.

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Такая "заморозка" может длиться до трех лет. Исключение составляют пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях с 24 февраля 2022 года.

Важно! Пенсионные выплаты таких пенсионеров остаются на счету без ограничения во времени до возможности установить контакт.

Как избежать "замораживания" пенсии

В Минсоцполитики советуют: чтобы избежать неприятностей, стоит хотя бы раз в месяц пользоваться пенсионной карточкой. Как вот, снять часть средств, рассчитаться в магазине или осуществить любую другую операцию.

Также альтернативный вариант для пенсионеров – выбрать другой вариант хранения денег, который можно обсудить в банке. Это может быть более безопасным и надежным способом накопления в Украине.