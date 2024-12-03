За это вас могут оштрафовать: что нельзя делать со счетчиками

Потребителям запрещено осуществлять несанкционированное вмешательство в работу счетчика. За такие манипуляции предусмотрена ответственность, в частности, штрафы.

Какие манипуляции со счетчиком запрещены

Потребитель не может самостоятельно регулировать работу счетчика в любом случае, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

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Обратите внимание! Вмешательство в работу счетчика является нарушением действующего законодательства Украины.

Все работы с любым газовым оборудованием должны выполнять исключительно квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение, проверку знаний и имеющие действующие разрешительные документы на выполнение соответствующих работ,

– говорится в сообщении "Газосетей".

То есть, если абонент обнаружил некорректную работу счетчика, он должен немедленно обратиться в ответственные органы. Специалисты не только проконсультируют, а и проведут осмотр и, при необходимости, замену оборудования.

Напомним! Если вы обнаружили некорректную работу газового оборудования, в частности, почувствовали утечку газа, нужно немедленно звонить в аварийную службу по телефону "104".