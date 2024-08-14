Паниковать не стоит: пенсии украинцев таки могут вырасти в 2025 году

Пенсии могут расти по многим причинам. В частности, из-за увеличения минимальной пенсионной выплаты.

Что повлияет на рост пенсии

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский отмечает, что на вопрос роста выплат будет влиять много факторов. Например, вероятное увеличение тарифов.

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Именно вероятный рост тарифов повлияет на то, что украинцы будут нуждаться в большем количестве субсидий. А это создаст финансовое давление на госбюджет.

Павловский уточняет, что Украина имеет определенные обязательства перед МВФ. Именно они сформированы в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы.

В Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, установлено, что правительство не планирует повышать зарплаты бюджетников и некоторые социальные выплаты до 2028 года.

При этом, не стоит считать, что повышения пенсий не будет вовсе. Индексация пенсионных выплат должна происходить и в дальнейшем с 1 марта 2025 года. Также рост пенсий будет продолжаться под влиянием начисления надбавок.

Сергей Коробкин Эксперт по пенсионному обеспечению В декларации говорится о замораживании прожиточного минимума. В то же время есть пункт об индексации пенсий, которые в дальнейшем будут проводиться ежегодно с 1 марта.