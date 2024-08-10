Штрафы от ПФУ: кому из пенсионеров нужно приготовиться

Пенсионер должен информировать ПФУ об определенных изменениях. Если не сделать это вовремя, Пенсионный фонд может забрать часть пенсии.

Почему вашу пенсию уменьшают

Пенсионер должен своевременно предоставлять информацию Пенсионному фонду о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. На это у него есть 10 дней.

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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– сообщает ПФУ.

Как могут компенсироваться "лишние" выплаты:

пенсионер осуществляет добровольный возврат средств;

ПФУ забирает часть пенсии (до 20%) пока все чрезмерные выплаты не будут компенсированы.

То есть, в случае, когда лицо отказывается вернуть деньги, его обяжут это сделать в принудительном порядке. Нужно понимать, что даже если пенсионер-предприниматель не получает дохода со своей деятельности, он должен компенсировать "лишние" расходы ПФУ.

Информировать ПФУ нужно и об увольнении с работы. Таким образом, пенсионные выплаты могут быть увеличены.