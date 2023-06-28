Пенсионерам могут не выплатить пенсии: все по некоторым обстоятельствам
Источник:ПФУ
Украинские пенсионеры могут столкнуться с проблемами, когда пенсию могут прекратить. Такое происходит, например, в случае, если документы лица содержат ложную информацию, или лицо не получало свои выплаты в течение 6 месяцев.
Почему могут не выплачивать пенсию
В Пенсионном фонде объясняют, что на это влияют несколько обстоятельств. Решение же о прекращении выплат принимают территориальные органы Пенсионного фонда или суд.
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Следовательно, пенсию могут прекратить из-за:
- назначение пенсионных выплат на основании документов, содержащих ложные сведения;
- смерть личности;
- неполучение пенсионных выплат в течение 6 месяцев;
- другие случаи, предусмотренные законом.
Пенсия за прошедшее время: как ее выплачивают
Пенсионер, вовремя не получивший выплаты по своей вине, может получить их позже. Начисленные суммы пенсий выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии.
- Часть суммы неполученной пенсии, но не более чем через 12 месяцев, выплачивается одновременно.
- Остальные суммы выплачиваются ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии лица.
Индексация в июле
Напоминаем, что с 1 июля остальным пенсионерам, а именно ученым, чиновникам, работникам местных органов самоуправления и т.п., будет проведена индексация выплат на 19,7%.Из-за того, что журналисты больше не входят в категорию лиц, получающих пенсию по специальным законам, их повышение выплат было осуществлено в марте этого года.
Сумма, на которую могут рассчитывать лица, составляет от 100 до 1 000 гривен в зависимости от индивидуального размера пенсии.