Без этого выплаты прекращают: новые правила для украинских пенсионеров за рубежом
18 августа 2024, 10:28Читати новину українською
Новые правила, которых теперь должны придерживаться пенсионеры из Украины, направленные на то, чтобы обеспечить социальную справедливость и предоставление пенсий. Речь идет о ежегодной физической идентификации лица, даже если оно находится за рубежом.
Какие теперь изменения для пенсионеров за рубежом
В список основных требований, которых должны придерживаться пенсионеры, которые выехали за границу есть ежегодная физическая идентификация.
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- С помощью такой процедуры украинские официальные органы подтверждают, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и соответствует критериям для продолжения получения пенсии.
- Кстати, согласно новому закону, пенсии украинцев, которые находятся за рубежом, в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.
Как можно осуществить идентификацию
Для этого есть несколько способов, в частности такие:
- Обратиться лично в Пенсионный фонд, если лицо находится в Украине.
- С помощью личного электронного кабинета на портале ПФУ. Для этого нужно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дия.Подпис или Дия ID.
- Через видеоконференцию с представителем ПФУ.
- Обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, тем самым подтвердив факт личного присутствия.