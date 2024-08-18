Без этого выплаты прекращают: новые правила для украинских пенсионеров за рубежом

18 августа 2024, 10:28
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Автор: Валерия Городинская

Новые правила, которых теперь должны придерживаться пенсионеры из Украины, направленные на то, чтобы обеспечить социальную справедливость и предоставление пенсий. Речь идет о ежегодной физической идентификации лица, даже если оно находится за рубежом.

Какие теперь изменения для пенсионеров за рубежом

В список основных требований, которых должны придерживаться пенсионеры, которые выехали за границу есть ежегодная физическая идентификация.

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  • С помощью такой процедуры украинские официальные органы подтверждают, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и соответствует критериям для продолжения получения пенсии.
  • Кстати, согласно новому закону, пенсии украинцев, которые находятся за рубежом, в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.

Как можно осуществить идентификацию

Для этого есть несколько способов, в частности такие:

  1. Обратиться лично в Пенсионный фонд, если лицо находится в Украине.
  2. С помощью личного электронного кабинета на портале ПФУ. Для этого нужно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дия.Подпис или Дия ID.
  3. Через видеоконференцию с представителем ПФУ.
  4. Обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, тем самым подтвердив факт личного присутствия.
Обратите внимание! Если не пройти идентификацию вовремя, тогда выплаты пенсии приостанавливаются. А после прохождения процедуры все средства возвращаются на счет пенсионера.