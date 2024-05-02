Почему на пенсионной карте пусто: в Кабмине сделали важное заявление

Пенсионерам из числа ВПЛ нужно было подтвердить свою личность для продолжения получения выплат. Следовательно, те кто не сделал это до 31 марта, сейчас перечисления на карту не получают. Однако это можно исправить.

Когда выплата пенсии будет продолжена

Как отмечает Минсоцполитики, пенсионные выплаты таки будут продолжать начисляться пенсионерам, которые не вышли на связь с ПФУ до 31 марта. Однако эти деньги не будут перечисляться на банковские карты, пока лицо не пройдет идентификацию.

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В то же время тем, кто пройдет ее – пенсия будет выплачиваться с учетом всех тех месяцев, когда человек не получал средств из-за своего непрохождения идентификации.

Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,

– говорится в сообщении.

В Минсоцполитики также отметили, что если пенсионер прошел идентификацию и не получил пенсионных выплат в апреле, то их финансирование будет восстановлено в ближайшее время. А именно после поступления в Пенсионный фонд информации о подтверждении личности.

Как пенсионеру пройти идентификацию

Для того чтобы пройти идентификацию и возобновить выплаты, есть несколько вариантов: