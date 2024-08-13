Вашу пенсию сократят на 20%: что сделать, чтобы избежать этого
Источник:ПФУ
ПФУ может "штрафовать" пенсионеров. Так происходит, если они не сообщают Пенсионный фонд об определенных изменениях, в частности, о трудоустройстве.
Как пенсионеру не получить "штраф"
Пенсионер должен сообщать ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности в течение 10 дней с момента наступления этих изменений. Иначе Пенсионный фонд может забрать часть его пенсии.
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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.
То есть средства "забирают" у пенсионера из-за того, что он получил чрезмерные выплаты. Процесс компенсации может происходить так:
- добровольно – лицо самостоятельно возвращает "лишние" выплаты;
- принудительно – ПФУ забирает до 20% от пенсии лицу, пока все потери не будут компенсированы.